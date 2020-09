Bely Basarte visita el plató de Zapeando para presentar su nuevo disco 'El Camino que no me llevó a Roma'. Nada más entrar en el plató, la joven recibe los piropos de Dani Mateo, quien queda alucinado ante el look de la cantante: "¿Se puede venir más total?, ¡qué chulada!".

La cantante y compositora comenzó subiendo covers a Youtube, es decir, compartiendo vídeos en los que cantaba canciones de otros artistas. Ahora, la joven es toda una estrella que llena salas, saca discos y colabora con artistas tops. Pero, ¿hay algo que le quede por hacer? "Algún día haré tatus", confiesa Bely ante la sorpresa de Lorena Castell. "¡Otras que se apunta a mi gremio!, ¿abrimos una tienda tía?", le pregunta la zapeadora.

