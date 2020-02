Zapeando celebra la victoria de María Isabel en Tu cara me suena. Y es que la joven visitó hace unos días el plató del programa y confesó que para ella no había sido fácil. "He tenido que trabajar mucho el acento, ha sido duro, imito a Leire y me ha costado porque ella es vasca y yo soy andaluza", destacó en este vídeo.

María Isabel se convirtió en la ganadora de la noche con su gran imitación de Leire Martínez, cantante de La Oreja de Van Gogh, y su mítica canción 'Inmortal'. Lorena Castell muestra parte de la actuación en Zapeando.