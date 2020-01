Esta noche a las 22:00 horas hay una nueva entrega del superéxito Tu cara me suena con un montón de actuaciones, entre ellas la de María Isabel, que es nuestra invitada. Ella es "la menos sencilla" de todo el elenco.

María Isabel ganó con sólo nueve años Eurovisión Junior con 'Antes muerta que sencilla', un tema que bailó hasta Quique Peinado -y eso que él nunca se mueve-.

Echando la vista atrás, la artista ha contado que aquel triunfo significa mucho para ella: "Para mí fue un orgullo, es un orgullo porque la gente ama la canción y cada vez que la canto el público se vuelve loco".

"Ha pasado mucho tiempo, pero el 'Antes muerta que sencilla va a estar ahí toda la vida y yo estoy encantada", ha asegurado María Isabel.

Cristina Pedroche ha defendido el temazo asegurando que es todo un 'hit' y se ha mostrado a favor de "hacer una nueva versión", algo que la propia María Isabel también ha respaldado.

Sobre su concurso en Tu cara me suena, la cantante ha adelantado un trozo de la canción 'Inmortal' de la Oreja de Van Gogh y ha confesado que para ella no ha sido fácil. "He tenido que trabajar mucho el acento, ha sido duro, imito a Leire y me ha costado porque ella es vasca y yo soy andaluza", ha revelado.

Además, María Isabel ha dicho que le haría gracia que le imitaran a ella, que ella tiene "mucha afinidad" con Belinda, Mario y El Monaguillo en Tu cara me suena y que todos en el equipo son una piña.