Dani Mateo destaca en Zapeando que "Rafa Nadal, el hombre que le cae bien a todo el mundo, el Iniesta con raqueta, tiene un detractor en la mesa de Zapeando". Se trata de Anna Simon, quien recuerda cuando siendo reportera de otra televisión hace 12 años le tocó cubrir el Torneo Conde de Godó en Barcelona.

La zapeadora se propuso realizar preguntas de buen rollo al tenista español, pero el resultado no fue como esperaba. "Tenía que hacer preguntas a Nadal y le perseguí cuando salió del vestuario pero no había manera", confiesa Simon, que recuerda en el vídeo principal de esta noticia cómo vivió ese mal rato. Además, desvela que Nadal no ha sido el único deportista en hacerle una cobra. ¿Quién habrá sido el otro?