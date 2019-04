Parece que refresca esta Semana Santa, pero todo el mundo tiene la misma pregunta: "¿Qué tiempo va a hacer?" Para ello Anna Simon ha decidido responder de una forma muy original: ¡a lo Camela!

'Sueño contigo, qué me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado...", te suena, ¿verdad? Pues Anna Simon ha aprovechado el ritmo de este hit de Dionisio Martín y María de los Ángeles Muñoz para contar si es verdad que "refresca", o no...