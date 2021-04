Miki Nadal destaca cómo Miguel Bosé , defensor del negacionismo de la pandemia, se negó a hablar con un científico durante su entrevista con Jordi Évole: "Miguel Bosé parecía que estaba seguro de que estaba mejor informado que Jordi Évole sobre el COVID, pero cuando éste le pidió hablar con un científico reaccionó de otra manera".

Después de ver el momento, en el que el cantante reconoce que no es un profesional del tema, Quique Peinado lo tiene claro: "Admite que no tiene conocimientos suficientes para hablar con un científico, si estoy hubiera sido un juicio de una película americana, Jordi Évole debería haber dicho, 'no hay más preguntas, señoría', levantarse e irse para su casa".