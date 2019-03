Ana Morgade, sobre su vuelta a 'Zapeando': "No quiero estar aquí... ¿Por qué me va mal y a Madonna bien?"

LA COLABORADORA REGRESA AL PROGRAMA

La colaboradora Ana Morgade regresa a 'Zapeando' después de un tiempo de ausencia por su participación en 'Tu cara me suena'. Y no empieza su vuelta al programa con buen pie, ya que en su presentación, Frank Blanco dice que es "la Madonna de marca blanca". Sin embargo, termina dando la razón al presentador cuando dice que en 'Zapeando' no la obligan a hacer ejercicio y no es tan duro como otros programas.