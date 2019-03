Ana Morgade: "Me parece muy bonito que Alfonso Rojo me llame 'la fea con gafas'"

CRÍTICA DEL TERTULIANO DE DERECHAS

En una entrevista de un diario digital, Alfonso Rojo ha repartido leña a Zapeando. Y es que cuando le preguntaron cómo se tomaba las críticas del programa, el periodista aseguró: “Frank Blanco me cae de puta madre. La fea de las gafas no me hace mucha gracia, pero es que Pedroche me encanta”. Por alusiones, Ana Morgade y Quique Peinado entran en directo por teléfono para dar a conocer cómo se han tomado esta crítica.