Carmen Alcaide ha recordado en Zapeando uno de los presentadores más conocidos de finales de los 90 y comienzos de los 2000. Alexis Valdés trabajó durante 15 años en España, donde protagonizó 6 programas de televisión, realizó 7 series e incluso le puso voz a Marty, la cebra de Madagascar.

Sin embargo, a principios de siglo desapareció de la televisión española y ahora ha explicado los motivos en Zapeando.

"Cada dos o tres meses me pregunto 'y si hubiera seguido viviendo en España, ¿qué estaría haciendo ahora? Pero luego veo el sol y el calorcito y digo 'no sé si me adaptaré otra vez'", ha explicado.

Actualmente reside en Miami, donde asegura que llegó después de que un conocido programa de televisión contactara con él. Comenzó con un contrato de seis meses, le acabaron pidiendo nueve y finalmente se quedó por la audiencia del programa.

"A los dos años quise regresar a España, pero una televisora me fichó, me ilusionó y al final me he ido quedando. Hasta hace poco tenía mi casa en Madrid y ya no sé si algún día regresaré", ha explicado.

El presentador ha asegurado que existen grandes diferencias entre trabajar en la televisión española y la televisión en Miami: "La televisión en España tiene un nivel altísimo, y cuando llegué a Miami no me encontré de entrada con esos grandes profesionales y tuve que asumir de entrada muchas más labores que las que tenía aquí".

"Gran parte de ese gusto por la excelencia lo aprendí en España", ha explicado Alexis, que ha asegurado que el público de Barcelona es "bien difícil", al igual que "ser cómico en Andalucía".