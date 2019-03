“Rodrigo, soy tu novia, te alquilo por meses”

ANA MORGADE LLAMA AL SUSTITUTO DE YEBÍN

Ana Morgade quiere amortizar su novio de alquiler y en mitad del programa le llama para aprovechar que lo tiene hasta final de mes. Aparece Rodrigo Guirao de 'Bienvenidos al Lolita' en lugar de Yebín porque “se me ha estropeado, tienen que traer una pieza de Alemania y hasta que lo recuperen, la agencia me ha enviado este”. El actor se extraña porque no sabía que eran novios pero la ‘zapeadora’ le explica que la factura que le llega a final de mes es suya.