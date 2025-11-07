Cristina Pedroche vuelve a Zapeando y la reciben en pijama: "No quiero estar aquí..."

La zapeadora ha vuelto al programa después de ser madre por segunda vez. Cristina, aunque expone que tiene ganas de "hacer cosas", a la vez, preferiría estar en casa con sus dos hijos: Laia e Isai.

¡Cristina Pedroche ha vuelto a Zapeando! La zapeadora fue madre por segunda vez en julio y, tras unos meses de baja por maternidad, ha vuelto al programa. "Ya era hora", le 'reprocha' Miki Nadal.

"Mentalmente, estoy un poco...", confiesa Cristina, "estoy bien y el niño es un bollito, pero... no quiero estar aquí". "O sea, sí quiero, pero no... es raro", añade, "la maternidad me vuelve la cabeza loca, quiero hacer cosas, pero, a la vez, no quiero".

Los zapedores han recibido a Cristina vestidos en pijama. Maya Pixelskaya explica que Pedroche, hace poco, explicó en Instagram "que no se veía capaz de volver a ponerse ropa y maquillaje, que estaba muy bien todo el día en pijama".

"Así que hoy, en Zapeando, 'pijama party'", añade. "Estamos todos aparentes menos tú", afirma Miki señalando a Dani Mateo, "que pareces Juan Gabriel". "Tú podrías trabajar en 'Los lunes al sol'", responde Dani, "pareces un hombre que han despedido y va así al Retiro".

