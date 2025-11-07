David Verdaguer presenta 'Siempre es invierno' en Zapeando: "Es una comedia romántica al revés"

El actor visita el programa para presentar su nueva película, dirigida por David Trueba. En ella interpreta a un arquitecto paisajista que viaja hasta Bélgica para participar en un concurso y su pareja le deja.

Este viernes llega a los cines 'Siempre es invierno', la nueva película de David Trueba. Su protagonista, David Verdaguer, visita Zapeando para hablar sobre el film.

El actor explica que él interpreta a Miguel, "un arquitecto paisajista" que participa en un concurso en Lieja, Bélgica, y, estando allí, su novia le deja por otra persona. "Me deja en Bélgica en un kebab por un cantante uruguayo", explica.

Su personaje, como expone, "lo pasa muy mal porque le rompen el corazón y está casi todo el año en invierno, como para adentro". "En esta cosa interior descubre a una mujer estupenda que tiene 63 años y tienen una relación bastante especial", añade.

Así, como indica David, uno de los temas que se trata en la película es el edadismo. "Es una comedia romántica como al revés", comenta, "empiezan haciendo el amor y, luego, ven qué son". "Trueba lo ha vuelto a hacer", afirma.

Verdaguer también ha contado cómo fue el rodaje en Bélgica. El actor confiesa que rodar ahí fue "un bajón" debido al frío. "Lieja no es una ciudad muy bonita, al menos en invierto", añade.

