Marta Sánchez ha visitado El Hormiguero y, durante su entrevista, Pablo Motos ha enseñado una foto de la cantante que pocas veces a visto la luz: una imagen suya junto al actual rey Felipe VI cuando eran niños. "¡No, no y no!", no ha dudado en reaccionar la intérprete, que reconoce al presentador que ese día "tenía un rebote que te mueres" porque no le dio tiempo a alisarse el pelo.

"Odiaba mi pelo, esos rizos imposibles de dominar... Quería estar guapísima para ver al príncipe", ha reconocido a Pablo Motos, a quien asegura que hasta el vestido tampoco le gustaba.

Según explicaba Marta Sánchez en El Hormiguero, esta foto se produjo porque su padre, Antonio Sánchez, era un famoso cantante de ópera; y en un evento coincidió con Felipe VI.