Miki Nadal muestra en este vídeo de Zapeando uno de los momentos más llamativos del último programa de 'El Desafío', en donde Juan Betancourt tuvo que hacer una prueba de tiro con arco colgado boca abajo. La sangre se le fue subiendo a la cabeza y un rato después de terminar su reto todavía tenía secuelas. "Me he levantado a aplaudir a Lorena y me he mareado", ha explicado Betancourt a Roberto Leal, presentador del programa.

En ese momento, Lorena Castell comenzó a tocar a su compañero bromeando sobre que se haya mareado con ella: "Cari, ¿qué te pasa? ¿ha sido por aplaudirme a mí? no pasa nada, que le traigan agua". "Córtate un poquito, Lorena, con tus ánimos, con tus compañeros de Zapeando no se te ven tantas manitas", afirma Miki Nadal a la zapeadora, que bromea sobre el físico de sus compañeros. "Mirad a Juan y mirad esto", afirma mientras señala a a Dani Mateo. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.