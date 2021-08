"¿Qué es lo mejor que os puede pasar cuando vais a un safari? Que los animales estén tirados durmiendo tranquilamente. Lo peor es que sean sociables de más, la familia de este vídeo da buena cuenta de ello", ha comentado Quique Peinado antes de dar paso a las imágenes del mal rato que pasaron los padres de una niña mientras veían animales salvajes desde su coche.

"¡Dios mío! ¡Eres un monstruo! ¡Para!", se escucha decir a la mujer, al tiempo que pide a su marido que los aleje "de la ventana". "No tengo nada. No puedo cerrar la ventana. Qué mierda esto", dice él, mientras la cara de la niña es todo un poema. Tal y como se puede ver en el vídeo, la menor mantiene la tranquilidad hasta que ve cómo aparece la cabeza de un camello por su ventanilla.

"No está como protegiendo mucho a la cría. Hay un momento en el que ella no teme al animal, es que su padre no le deja respirar", ha apuntado María Gómez tras ver las imágenes.