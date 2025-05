Luke Evans desvela en El Hormiguero cuándo celebró por primera vez su cumpleaños: "Ahora son a lo grande, magníficos"

El actor galés Luke Evans ha sido el último invitado en El Hormiguero para presentar su autobiografía 'El chico de los valles de Gales. Mi viaje inesperado'. En ella, desvela detalles sobre su vida como, por ejemplo, su infancia viviendo en una familia de Testigos de Jehová.

Una de las normas, como le plantea Pablo Motos en las imágenes sobre estas líneas, es que no se puede celebrar "absolutamente nada". "Nada", responde Evans en castellano, "no cumpleaños, nada, Navidad... nada". "Cuando no conoces otra cosa tampoco lo echas de menos", añade el actor.

Motos pregunta, entonces, cómo son ahora sus cumpleaños. Luke desvela que son "a lo grande, magníficos". El actor cuenta que celebró su cumpleaños por primera vez a los 18 años, una respuesta que deja alucinadas al presentador y a las hormigas.

"Qué listos los Testigos de Jehová", afirma Iñaki Urrutia, "18 años sin tener que regalarle nada a sus hijos... a ver empezado por ahí cuando llamas a la puerta".