Daniela Santiago vio a su amiga Lorena Castell tan mal en Masterchef Celebrity que se pasó "la unanimidad por el forro del delantal blanco" y advirtió a sus compañeros de qué ocurriría si no escogía a la zapeadora como la salvada. Y es que, como capitana, ella tenía la última palabra y podía decidir no salvan a nadie. Y ella, que quería salvar a su amiga Lorena sí o sí, les advirtió: o salvaban a Castell o no salvaban a nadie.

El resto de concursantes que no se ponían de acuerdo a quién salvar, terminaron cediendo ante la advertencia y Lorena Castell fue la salvada. Ahora, Lorena Castell cuenta cómo se tomó el saber que la única que la quería salvar era su amiga Daniela y contesta a la gente que "se ha enfadado en Twitter". "Mucha gente se está metiendo con Daniela, pero es que es un concurso y si ella tiene el poder de salvar, y me quiere salvarme a mí no está mal", defiende Lorena Castell, que destaca que si ella hubiera estado en la situación de Daniela "hubiera hecho lo mismo". "Lorena Castell acaba de describir la democracia, o votáis lo que digo yo o no votáis", destaca Dani Mateo.