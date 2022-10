"En Masterchef Celebrity siguen 'on fire' total las dos estrellas de esta edición, Lorena Castell y Norma Duval", destaca Dani Mateo en el plató de Zapeando, donde Valeria Ros muestra la prueba de fuego que tuvo la vedette al ser capitana de tres equipos. Norma Duval protagonizó un auténtico caos en el que reconoció que estaba muy perdida. "A ver, lo que no quiero es que me dé un infarto", explicaba Norma Duval a Jordi Cruz.

Ante el sufrimiento de Norma Duval que no ayudaba a sus equipos, Lorena Castell cogió los mandos del equipo: "Va a haber jaleo porque ya os digo ya que la capitana de este equipo voy a ser yo, va a haber anarquía". "Qué sorpresa, Lorena, a la primera, a ponerse al mando", destaca Dani Mateo al ver el vídeo.