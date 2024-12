Lola Lolita revoluciona las redes sociales con vídeos sin editar: "Trabajo menos y me va mejor"

Lola Lolita, una de las influencers más reconocidas en redes sociales, visita el plató de Zapeando para hablar de su trabajo y su espontaneidad al generar contenido. "Me sacas aquí el tema y me entran los calores", confiesa.

En su visita a Zapeando para promocionar las preúvas de 'Neox', Lola Lolita también quiso hablar de su trabajo en las redes sociales. Sin embargo, admitió sentir algo de vergüenza cuando los zapeadores le recuerdan la cantidad de personas que ven sus vídeos.

"Yo lo subo y me imagino que no lo ve ni el tato", comenta la influencer con humor. "Lo subo como si fuese para mis mejores amigos, y me sacas aquí el tema y me entran los calores", añade la tiktoker.

Por otro lado, explica cómo se prepara los vídeos que sube a sus redes sociales. "Siempre digo que improviso, pero me pongo un pósit con temas que quiero tratar", asegura Lola Lolita. No obstante, confiesa que no suele seguir mucho el guion porque se va "por las ramas" una vez que empieza a grabar.

Además, detalla en Zapeando su último invento viral en redes: "Un apartado de vídeos de 10 minutos sin editar". Explica que tomó esta decisión porque lo que peor lleva del proceso creativo es la edición: "Me parece lo más pesado". Así, optó por subir los vídeos tal cual, y la respuesta de la gente fue sorprendente: "A la gente le terminó gustando".

La estrategia no solo funciona, sino que le resulta muy práctica. "Trabajo menos y me va mejor", concluye la influencer entre risas.