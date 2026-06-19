VÍDEO | Las 'lecciones' de portugués de los caboverdianos a Alex Silvestre tras decir que España les goleaba: de "payaso" a "cabeza de melón"

Álex Silvestre vuelve a Zapeando después de decir que España metía cinco goles a Cabo Verde. Asegura que ha tenido que recoger "varios metros" de cable y, para Arabia Saudí, predice un 3 a 0.

Álex Silvestre visita Zapeando una semana después de haber predicho una rotunda goleada de España a Cabo Verde. Después del sorprendente empate a cero, el periodista deportivo asegura que ha tenido que recoger "varios metros" de cable.

"¿Desde cuándo juegan tan bien al fútbol Cabo Verde?", le pregunta Dani Mateo, a lo que Álex añade: "¿Desde cuándo tienen un portero tan bueno?".

Después de su fallida previsión, Álex se queda "con lo bueno", ya que explica que ha recibido muchos mensajes de caboverdianos y ha aprendido muchas palabras en portugués, como "bocazas", "payaso" o "cabeza de melón".

El periodista parece haber aprendido del primer partido y apuesta por un 3-0 a favor de España frente a Arabia Saudí: "Voy con pies de plomo", asegura.

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