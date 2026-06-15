VÍDEO | Álex Silvestre se moja con el debut de España en el Mundial contra Cabo Verde: "Si no metemos cinco es un fracaso"

La semana pasada arrancaba el Mundial de Fútbol, que se está disputando entre México, Canadá y Estados Unidos, y la Selección Española va a disputar este lunes su primer partido.

Este lunes España debuta en el Mundial de Fútbol. La Selección Española se va a enfrentar a Cabo Verde. Para hablar sobre este primer partido, Zapeando cuenta con el periodista Álex Silvestre. Sobre el inicio de la competición deportiva, este señala que le han gustado mucho los partidos de Corea del Sur y de Estados Unidos.

"Con el Marruecos-Brasil tenía yo mucha fe y...", confiesa Dani Mateo, señalando su descontento con el encuentro. "Los que parece que van a ser muy buenos, están decepcionando", indica Silvestre. "El de Brasil hasta el descanso, muy bien, después me dormí", confiesa Quique Peinado.

Mateo le pregunta al periodista si cree que España tiene posibilidades con Cabo Verde. "Si no metemos cinco es un fracaso...", sentencia Álex. "¿No te has venido un poco arriba? Porque nosotros somos de hacerte volver mañana...", le dice María Gómez

"He venido a jugármela", responde Silvestre. Mateo señala que "si perdemos deberíamos volver". "Yo volvería", expone Álex, de acuerdo con el presentador. "No hay rival pequeño", concluye Dani.

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