Los niños siempre nos sorprenden con sus reacciones y si no que se lo digan a la madre de este pequeño, que enternece a su familia con su reacción cuando ve la cantidad de regalos que tiene por su cumpleaños. "¡Felicidades!", dice su madre, a lo que él responde: "Mamá, no me lo puedo creer. No puede ser que haya tantísimos regalos", dice al tiempo que se frota los ojos, ya que está llorando de la emoción.

"¡Eres tan adorable!", espeta la madre, que se emociona de ver a su peque tan feliz. Puedes ver la tierna reacción de este niño en el vídeo principal de la noticia.