Juan Sanguino visita el plató de Zapeando para compartir toda la actualidad del mundo del corazón. En esta ocasión, el colaborador nos cuenta todos los detalles de la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Según ha publicado la revista Diez Minutos, la pareja aclara: "No estamos en el punto de adoptar". Sin embargo, Sanguino considera que "no está pasando nada" y que esto es "una no noticia".

Lo único destacable de la portada, según Sanguino, es la foto. "Son un poco el emoticono de los dientes cuando no sabes qué decir. Y es importante, porque no es una foto de paparazzi, es de móvil, que no son de calidad", apunta el colaborador.

"Ella dice que lo están intentando mucho", señala Sanguino, refiriéndose a que la pareja está probando la "naprotecnología". "Es ver qué fertilidad tiene cada uno y mirar el calendario de ella de fertilidad", explica Sanguino, para después añadir que "lo importante es que lo sigan intentando".