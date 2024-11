Tamara Falcó ha reaparecido en la presentación del libro de su amiga Ana Finat, donde le han preguntado sobre sus planes de ser madre con Íñigo Onieva. "Ana tiene cuatro, pero a mí ya no me da tiempo", bromea Tamara Falcó, que admite que está viviendo con "mucha paz" el proceso de intentar quedarse embarazada: "Confío en dios, si es que sí, es que es mi camino y si es que no, es que también es mi camino".

Preguntada por la reportera sobre si no se han planteado adoptar, Tamara Falcó confiesa que en la actualidad aún no está "en ese punto": "En un mes cumplo 43 años y creo que la edad límite es 40". "La gente se ríe de mí cuando cuento esto, pero es verdad que Santa Isabel se quedó embarazada a los 70 años", destaca la hija de Isabel Preysler. "Todavía se quedará su madre embarazada antes", afirma Tatiana Arús, entre risas, en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas bromea: "Me estoy poniendo nerviosa, a ver si me voy a quedar embarazada ahora".

Por otro lado, Tamara Falcó explica a los reporteros que en una semana irá a colaborar con varias amigas chef en las cocinas de José Andrés en Valencia para ayudar a los damnificados de la DANA.