Ahora

Salseos

Juan Sanguino explica la canción que Kiko Rivera le ha dedicado a su madre Isabel Pantoja: "Parece que la reconciliación esté en vías de desarrollo"

Juan Sanguino y los colaboradores de Zapeando hablan de la última canción de Kiko Rivera, que va dedicada a la Pantoja tras años de distanciamiento entre madre e hijo. En el vídeo, todos los detalles.

Juan Sanguino

Hace apenas dos días, Juan Sanguino contaba en Zapeando que Cantora, la finca de Isabel Pantoja heredó de su marido, Francisco Rivera, Paquirri, tenía un nuevo dueño y, además, como cuenta Maya Pixelskaya, "podría convertirse en una plantación de pistachos". "La Cantora, que todos conocemos, ya es historia", lamentaba el periodista, "es el fin de una era para este país".

Este viernes, analizamos la última canción de Kiko Rivera, cuya letra va dedicada a su madre, Isabel Pantoja, tras años de distanciamiento. No obstante, las 'pullitas' no faltan tampoco en esta canción. Como cuenta en Zapeando, Quique Peinado, toda la canción es un resumen de la relación entre madre e hijo de los últimos años. Kiko le pide perdón a Isabel, pero le lanza también alguna pullita de que la culpa no es solo suya, sino que su madre también ha hecho cosas mal. "¿Hay o no reconciliación?", le pregunta a Juan Sanguino.

"Parece que la reconciliación está en vías de desarrollo, pero no es una reconciliación completa porque le ha dedicado la canción a la madre, pero ella no canta, si estuvieran reconciliados de verdad, habría hecho un dueto", responde Sanguino.

La canción tiene versos como estos, señala el periodista: 'Ni tú ni yo supimos cómo hacerlo mejor', 'Dos corazones peleando con el dolor', 'No hay paz en ti, dentro de mí, aunque duela, lo que vivimos aquí'.

Por si no había quedado claro, añade, la canción va dedicada a la Pantoja: "'Mamá, si me equivoqué, perdóname', 'Que el amor siempre sea más fuerte que el rencor', 'Si el orgullo nos separó, que el perdón nos vuelva a unir'".

"Estamos ante una disculpa en condicional. Si me equivoqué, perdóname. Ya sabemos que las disculpas que empiezan con si no son disculpa regular", bromea Sanguino ante las risas y los comentarios de nuestros zapeadores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio tras prorrogar su ultimátum a Irán
  2. Crece la asfixia económica mundial por el bloqueo de Ormuz: los cortes de combustible podrían llegar a Europa en abril
  3. El Gobierno anuncia que la jornada de 35 horas a los funcionarios del Estado se aplicará a partir de abril
  4. El Supremo estudiará un caso similar al de Noelia para sentar jurisprudencia sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de su hijo
  5. La historia de Maite, una 'okupa involuntaria' en riesgo de desahucio tras el suicidio de su novio: "Primero perdí a Jon, ahora pierdo nuestra casa"
  6. El indignante desprecio con el que los asesinos de Francisca Cadenas se referían a las mujeres: "Luego dicen que las violan..."