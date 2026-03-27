Juan Sanguino explica la canción que Kiko Rivera le ha dedicado a su madre Isabel Pantoja: "Parece que la reconciliación esté en vías de desarrollo"

Juan Sanguino y los colaboradores de Zapeando hablan de la última canción de Kiko Rivera, que va dedicada a la Pantoja tras años de distanciamiento entre madre e hijo. En el vídeo, todos los detalles.

Hace apenas dos días, Juan Sanguino contaba en Zapeando que Cantora, la finca de Isabel Pantoja heredó de su marido, Francisco Rivera, Paquirri, tenía un nuevo dueño y, además, como cuenta Maya Pixelskaya, "podría convertirse en una plantación de pistachos". "La Cantora, que todos conocemos, ya es historia", lamentaba el periodista, "es el fin de una era para este país".

Este viernes, analizamos la última canción de Kiko Rivera, cuya letra va dedicada a su madre, Isabel Pantoja, tras años de distanciamiento. No obstante, las 'pullitas' no faltan tampoco en esta canción. Como cuenta en Zapeando, Quique Peinado, toda la canción es un resumen de la relación entre madre e hijo de los últimos años. Kiko le pide perdón a Isabel, pero le lanza también alguna pullita de que la culpa no es solo suya, sino que su madre también ha hecho cosas mal. "¿Hay o no reconciliación?", le pregunta a Juan Sanguino.

"Parece que la reconciliación está en vías de desarrollo, pero no es una reconciliación completa porque le ha dedicado la canción a la madre, pero ella no canta, si estuvieran reconciliados de verdad, habría hecho un dueto", responde Sanguino.

La canción tiene versos como estos, señala el periodista: 'Ni tú ni yo supimos cómo hacerlo mejor', 'Dos corazones peleando con el dolor', 'No hay paz en ti, dentro de mí, aunque duela, lo que vivimos aquí'.

Por si no había quedado claro, añade, la canción va dedicada a la Pantoja: "'Mamá, si me equivoqué, perdóname', 'Que el amor siempre sea más fuerte que el rencor', 'Si el orgullo nos separó, que el perdón nos vuelva a unir'".

"Estamos ante una disculpa en condicional. Si me equivoqué, perdóname. Ya sabemos que las disculpas que empiezan con si no son disculpa regular", bromea Sanguino ante las risas y los comentarios de nuestros zapeadores.

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