¿Están las parejas de los famosos compenetrados entre sí en sus estilismos? Josie muestra en Zapeando los looks de las parejas más 'top' de nuestro país.

Lorena Castell enseña los looks de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mientras bromea sobre su parecido: "Llega un momento en el que no se sabe si son novios o siameses". Josie comenta sobre la forma de vestir de la pareja recalcando su problema con las tallas: "Esta gente va apretadísima. Es increíble cómo Cristiano se puede comprar esos pantalones tan pequeños".

Chenoa presenta los looks de la pareja de Blanca Suárez y Mario Casas: "Por combinar, combinan hasta los tatuajes, aunque cada uno fiel a su estilo". El estilista reconoce que los actores no poseen una propia distinción: "No sabes cuál es su look, al final lo está haciendo una estilista y tampoco tienen un lenguaje propio".

Josie critica la vestimenta de Paula Echevarría y Miguel Torres apuntando que sus looks son poco inspiradores: "Me da mucha pereza". Por último, califica a la pareja de Ana Boller y Fernando Verdasco como "muy empalagosos" y comenta que: "Cualquier vecino suyo lleva mejor look".

Otros momentos destacados

