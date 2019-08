¿Es el verano un buen momento para que las famosas se muestren sin complejos? Zapeando trae las imágenes de los posados más "fresquitos" de las celebrities y Josie ofrece su punto de vista.

El experto en moda opina que el posado de Lady Gaga no es creíble: "Las sábanas tienen que estar deshechas, si no no te lo crees". Al ver la foto de Miley Cyrus en un sofá, Josie tampoco puede evitar opinar: "No me interesa nada esa casa". Sobre otra de las instantáneas (en esta la protagonista es Rihanna), revela que el decorado no le agrada nada: "El interior de flores me falla muchísimo".

Además, declara que el posado que más le gusta es el de Dua Lipa: "Me encanta lo natural que está todo esto del cepillado dental sin llegar al blanqueamiento de Ana Boller". Y finaliza puntualizando que no puede con la perfección de esta última: "Necesito algún fallo, no puedes estar tan perfecta así con una sonrisa tan Profident".

Otros momentos destacados

