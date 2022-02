Marta Torné muestra en el plató de Zapeando las llamativas imágenes de Rihanna en las que anuncia su primer embarazo. Y es que la cantante ha aparecido con un look muy suyo: vaqueros, joyas y un plumífero rosa abierto para enseñar su barriga. Pero no ha sido su único look enseñando tripa de embarazada y es que parece que la artista presumirá de tripa de embarazada todo lo que pueda.

"Es muy de agradecer, gracias Rihanna por abrir puertas, es tu cometido en el vida", destaca Josie, que, incluso, afirma que se ha quedado "corta": "Diviértete y exhíbelo, es una celebración". "Sobre todo embarazada, que agradeces tener el bombo suelto", explica, por su parte, Valeria Ros mientras que Lorena Castell señala que hay que quitar el estigma de la ropa premamá: "Es todo bastante horroroso". "No tienes que tapar un bombo, ¡Exhíbelo y celébralo!", insiste Josie. Puedes ver las imágenes y el análisis en plató en el vídeo de arriba.

El enfado de Josie con el look de Victoria Federica

"Esto no tiene nada de moderno", critica duramente Josie al look de Victoria Federica, a la que pide que haga una nueva lectura del armario de su madre: "Que llame a Jaime de Marichalar para que ponga orden". Puedes verlo en este vídeo.