Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks más destacados de los últimos días. Por ejemplo, en el vídeo principal de esta noticia, Valeria Ros le pregunta su opinión sobre el conjunto que llevó Victoria Federica en el Salón de la Moda Flamenca de Sevilla.

El experto en moda aseguró hace unos programas que la sobrina del rey Felipe VI no había encontrado todavía su estilo. Pero, ¿y ahora? "No se acerca, cuando ha hecho la maleta se ha equivocado", destaca Josie, que afirma que "se ha quedado en una cosa blogueril absurda que no transmite". ¿Y si ella lo que quiere es ser más catalogada como influencer que como realeza? "Que te cataloguen de influencer es lo peor", afirma tajante Josie, que afirma que debería ir al armario de la infanta Elena: "Menudo armario, ya lo querría Rihanna". "Ojalá haga una lectura distinta del armario de la infanta Elena", insiste Josie, que afirma que Victoria Federica debería llamar a su padre, Jaime Marichalar, para que "ponga orden": "Me he enfadado muchísimo, esta maleta estaba muy mal hecha".

Josie celebra las fotos de Rihanna mostrando tripa de embarazada

"Gracias, Rihanna por abrir puertas, es tu cometido en el vida", destaca Josie, que analiza las imágenes de la cantante mostrando su embarazo. Y es que el experto de moda lo tiene claro: hay que exhibir el "bombo" en el siglo XXI. Puedes ver su análisis en este vídeo.