Josie regresa al plató de Zapeando para analizar las tendencias más actuales del mundo de la moda y, de paso, someterse a un divertido reto en el que debe puntuar los looks de las personas que Susana, reportera del programa, coja por la calle.

"¿Qué has pensado esta mañana cuando te has vestido así?", pregunta tajante el experto en moda a una de las jóvenes valientes que ha aceptado someterse al reto. "Cómoda y guapa siempre, es lo que pienso todas las mañanas antes de ir a la uni", destaca ella entre los aplausos de Dani Mateo, que afirma que ese es el pensamiento que hay que tener. Puedes ver su looks y el análisis completo de Josie en el vídeo que acompaña a estas líneas.