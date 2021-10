Lorena Castell muestra en Zapeando el increíble look de Angelina Jolie en la alfombra roja del estreno de la próxima película de Marvel: 'Los eternos'. Un diseño plateado como si fuera la armadura de su personaje en la película. Pero por mucho que brille el vestido, el look no impidió que la gente se fijara en otro detalle: el pelo que no es pelo de la actriz.

Y es que Angelina llevaba tan mal puestas las extensiones que se veía dónde terminaba su peli y empezaban las extensiones. "A lo mejor es un error creado, todo el mundo se ha fijado a ella", destaca Josie que afirma que todo el mundo está hablando de esas extensiones y ha abierto el debate. Eso sí, el experto en moda lo tiene claro: "¿Para qué llevas esa cascada capilar que no favorece a nadie?".

