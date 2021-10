Josie analiza en plató el look más vira de la semana: el estilismo de la actriz Ester Expósito que acumula más de cinco millones de 'me gusta' en Instagram. Un total look en blanco con lencería incluida que ha vuelto locos a sus fans. Se trata de un minivestido con transparencias, botas acolchadas y el pelo rizado.

"Es Marisa Berenson photoshopeada", afirma Josie, que destaca que "es increíble la belleza de Ester Expósito y lo fotogénica que es": "Aguantar todo eso sobre ti tiene mérito". Por su parte, Dani Mateo señala que ve a la actriz con un punto de Nicole Kidman. Además, Josie reivindica las botas: "Es algo que hay que tener en este momento de la historia". Puedes ver el análisis completo del experto en moda del espectacular look de la actriz en el vídeo principal de esta noticia.