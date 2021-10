Josie visita el plató de Zapeando para analizar las últimas tendencias y polémicas en el mundo de la moda. Es el caso del anuncio de la última colección de vaqueros de Khloe Kardashian. La televisión de EEUU lo ha censurado por considerarlo demasiado sexy ya que en las imágenes la diseñadora sale en la cama vestida solo con los vaqueros, pero ¿es para tanto?

"Los censores cada vez tienen la piel más fina", critica Miki Nadal mientras Josie afirma que "no tiene nada de sexy". "Lo que no entiendo es que no censuren el vaquero", indica el experto en moda, que destaca que esos vaqueros no tienen nada que aportar al mundo del vaquero. Es más, el estilista manda un mensaje a Kardashian: "No saques más vaqueros porque estás contaminando con vaqueros que ya tenemos". Puedes ver el polémico anuncio y el análisis completo de Josie en el vídeo de arriba.