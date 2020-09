Jossie ha puesto el foco en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián. El estilista ha analizado los 'looks' de Blanca Suárez, Elena Anya y María Pedraza en pleno plató de Zapeando.

Blanca Suárez lució un vestido de Valenzuela que no ha convencido a Josie: "El maquillaje de Blanca Suárez no lo entiendo. Y sinceramente nunca me ha gustado un vestido en Blanca Suárez, ni ahora ni nunca. Como más guapa está es con un cuello alto negro", ha asegurado.

"Esa lluvia de brillantitos es absurda, o pones pedruscones o haces un homenaje a Lady Gaga pero eso es absurdo", ha reiterado Josie, que ha asegurado que ha descartado hablar sobre el propio vestido: "Ni comento este tull de hace cinco años".

"Hay gente que es muchísimo más fea y que defiende ese vestido muchísimo mejor", ha zanjado.

María Pedraza optó por un Valentino negro lleno de transparencias, con gran escote y corto. Un estilismo que tampoco ha convencido a Josie.

"A mí maría Pedraza me encanta, pero me planteo quién está pagando esto. Lo que destaca es todo el maquillaje y el vestido está muy por debajo", ha apostillado.

Josie desmonta el look de Zendaya: "Asqueroso"

En este vídeo de Zapeando, Josie analiza los looks de los Premios Emmy sin pelos en la lengua. De hecho, el estilista no ha dudado en pedir explicaciones a Armany sobre la falda de Zendaya.