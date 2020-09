Josie ha analizado en Zapeando los 'despampanantes' vestidos de la gala de los Emmy, para la que los protagonistas del momento lucieron sus mejores looks en sus propias casas.

Jennifer Aniston, Zendaya o Reese Witherspoon fueron algunas de las actrices más destacadas. Sin embargo, ninguna ha sido capaz de convencer a Josie.

El estilista ha pedido explicaciones a Armany sobre la falda de lunares que escogió Zendaya. La actriz del momento añadió a su look un top de brillantes y un peinado de los años 70.

"La parte de arriba es maravillosa. Si no miras ese pelo y no ves la conexión lunar que no hay por donde cogerla... sería increíble. ¿Qué te trasmite? Dátil con bacon, es asqueroso", ha espetado.

El 'dardo' de Josie a Victoria Beckham

En este vídeo de Zapeando, Josie se atreve con una de las familias más conocidas del planeta. Con elogios y críticas, el estilista se enfrenta a la pasarela que los Beckham han organizado en su propia casa.