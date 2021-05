Josie visita el plató de Zapeando para analizar las últimas tendencias en el mundo de la moda. Pero, nada más entrar, el experto en moda realiza una divertida confesión. Y es que al ser preguntado sobre si le hubiera gustado asistir a la boda de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, Josie afirma que ya estuvo en la del hermano del novio: el duque de Huéscar.

"Tengo resaca desde entonces, espérate que me recupere", destaca el experto en moda entre risas, que afirma que fue una boda increíble y muy divertida: "Fue muy fuerte brindando con el cementerio de perros, muy heavy". Puedes ver el análisis completo de Josie sobre la boda de los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo. Pero no solo eso, Josie también analiza los impactantes looks en los Premios Billboard 2021.

Así ha sido la boda de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini

Lorena Castell da todos los detalles y las imágenes de la espectacular boda de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, el mayor evento aristocrático desde que empezó la pandemia.