Josie analiza en el plató de Zapeando los looks elegidos por Taylor Swift para su gira. "Le ha dado el síndrome Ana Obregón, porque se cambia de ropa hasta 13 veces en el mismo show", afirma Dani Mateo en el plató, donde Miki Nadal explica las cifras de la gira: "Va a dar 52 conciertos, cada uno de más de 3 horas y se embolsará más de 550 millones de euros".

¿Qué opina Josie de que se cambie hasta 13 veces? "13 es muy buena cifra y tampoco es una bestialidad", explica Josie, que afirma que lo que le parece demasiado son las cifras de la gira: "Es bestial lo de 52 canciones, más de 3 horas, 44 canciones... si algo he aprendido de 'Tu cara me suena' es que esto te lo pagan así o no lo puedes hacer".

"Algo de ti se queda en el escenario y energéticamente se muerte", insiste el experto en moda, que analiza los looks de Taylor Swift: "Las cantantes son las comunicadoras de moda más potentes ahora mismo". De su body-joya a lo Beyoncé al look de princesa de cuento: Josie analiza todos los looks de la gira en el vídeo principal de esta noticia.