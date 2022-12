Josie visita el plató de Zapeando para analizar las últimas novedades en el mundo de la moda, pero, antes que nada, el estilista felicita a Lorena Castell tras ganar Masterchef Celebrity, un programa de cocina en el que él mismo llegó muy lejos. "Qué feliz estoy por ti, mi amor", destaca el experto en moda a Lorena Castell, a la que afirma que se lo merece "un montón".

Además, Josie recuerda su paso por Masterchef Celebrity: "Es muy duro, es un programa muy difícil y totalmente real, como la vida misma". "Con lo que me costó a mí hacer esos bombones, cuando han insinuado que me ponían el bomboncito lo he sufrido", afirma Josie sobre la polémica surgida sobre si Masterchef Celebrity es más un show o un programa de cocina. Puedes ver las palabras completas del experto en moda sobre Masterchef en el vídeo de arriba.