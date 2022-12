Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks de Aitana Ocaña y Victoria Federica. ¿Quién lleva mejor el mono? Y es que a las dos les siente genial el look de mono apretada aunque tienen diferencias. Mientras Victoria Federica lleva el pelo recogido y aberturas, Aitana lleva la melena al viento y estampado felino. "Al final Aitana hace cosas, que es cantante, da conciertos y hace discos", destaca el experto en moda, que afirma que "es un estilismo que está muy bien acorde a una cantante".

Pero, "¿qué es Victoria Federica?", se pregunta Josie, que afirma que "es un ente de moda": "¿A qué has venido a la moda?, vienes a servir a la moda, no a servirte de ella y que te regalen bolsos". En este aspecto, el experto en moda insiste en que "para influir tienes que tener una política de imagen que quieran seguir, pero lo que veo en Victoria es que va dando bandazos": "Va igual que Aitana, te estás vistiendo de alguien que ya existe, tienes que crear un look en 2023". Puedes ver el análisis completo del experto en moda en el vídeo de arriba.