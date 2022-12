Valeria Ros muestra a Josie diferentes looks de Aitana Ocaña y Victoria Federica para que el experto en moda dé su opinión y diga quién de las dos crees que explotará más su estilo en 2023. "Al final Aitana hace cosas, que es cantante, da conciertos y hace discos", destaca el experto en moda, que afirma que "es un estilismo que está muy bien acorde a una cantante". Pero, "¿qué es Victoria Federica?", se pregunta Josie, que afirma que "es un ente de moda": "¿A qué has venido a la moda?, vienes a servir a la moda, no a servirte de ella y que te regalen bolsos".

Y es que el experto en moda critica que Victoria Federica "va dando bandazos". "Las agentes que se forran con las niñas que influyen", afirma Josie, que cuenta una anécdota: "En París llamó una relaciones públicas en plan víctima por haber llevado a las influencers". "La culpa la tiene ella que llama a todas esas", insiste el experto en moda, que manda un rotundo mensaje: "Volved a apoyar la prensa de moda formada. Es una profesión que están tirando por tierra entre las relaciones públicas, las marcas y las influencers". "¿Cuánto cuesta que Victoria Federica se ponga este vestido? ¿le queda bien? ¿le queda mal? me da igual me voy a forrar", ironiza Josie sobre cómo se mueve la industria de la moda con las influencers.