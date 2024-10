'La ruleta de la suerte' estrena un nuevo formato el próximo sábados: 'La ruleta de la suerte noche'. Para su versión nocturna del plató contarán con un nuevo plató, más miembros en su banda de música y, además, también habrá nuevos premios. Para saber un poco más del programa, Zapeando cuenta con sus presentadores, Jorge Fernández y Laura Moure.

Para Dani Mateo es importante saber si los presentadores cantarán con la banda. "Por ahora, no lo sé", explica Laura, y desvela que en 'La ruleta de la suerte' hay música en directo gracias a Jorge. "Al principio del programa tenía que cantar yo la letra de las canciones y no me sabía la mitad de las canciones", explica, "ocho años me costó traer a la banda".

En cuanto a las novedades del concurso, se van a mantener los gajos de quiebra y el pierde turno pero sí hay cambios en cuanto a los premios. "Hay gajos de hasta 2.000 euros", explica Laura. "Las vocales ahora cuestan 300 eh", avisa la presentadora. "Letras más caras que las del piso", responde ante este cambio Quique Peinado.

En el panel final podrán ganar hasta 100.000 euros. ¿Cómo podrán llegar los concursantes hasta él? "En la prueba final tenemos cuatro gajos de 25.000 euros", indica Jorge. "Si consiguen mantener esos gajos hasta que acabe el programa y llegan a la ruleta final con ellos podrán optar a los 100.000", añade Laura. El premio final también incluye varios sobres que contienen entre 5.000 y 20.000 euros.