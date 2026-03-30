Rosalía camina de la mano con Loli Bahía horas antes de sus conciertos en Madrid: "Estoy con muchas ganas"

Rosalía se encuentra totalmente recuperada de la intoxicación alimentaria que le obligó a cancelar su concierto en Milán y asegura estar con "muchas ganas" de sus cuatro conciertos en Madrid.

Rosalía tuvo que suspender su concierto en el Unipol Forum de Milán, dentro de su gira 'Lux Tour', pocos minutos después de comenzar su recital debido a una intoxicación alimentaria. Así lo confirmó la propia artista sobre el escenario en este vídeo: "Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", explicó Rosalía a los asistentes al concierto.

Tras la cancelación de su concierto, la artista catalana publicó en sus redes sociales una imagen en la que salía en la camilla de una ambulancia con la vía puesta. Sin embargo, para tranquilizar a sus fans Rosalía miraba a cámara sonriente.

Ahora, la cantante parece ya completamente recuperada y lista para sus cuatro conciertos en Madrid. "Bien, gracias", ha afirmado Rosalía a los reporteros mientras caminaba de la mano con Loli Bahía. "Estoy con mucha ganas", ha asegurada la cantante, que también ha protagonizado un cómico momento con uno de los reporteros que caminaba delante de ella: "Cuidado, no te vayas a caer".

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