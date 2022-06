Nada más arrancar Zapeando, Dani Mateo presenta a los zapeadores que le acompañan en la mesa: Miki Nadal, Valeria Ros, Quique Peinado e... ¡Isabel Forner! Y es que la periodista deportiva se estrena en la mesa del programa desde el inicio del directo.

"Me he sentado aquí y no me levanta nadie", bromea Isabel Forner mientras Dani Mareo recuerda que, además de ser zapeadora inicial, ha estado en 'Pasapalabra': "Aquí ha habido llamada de alguien importante... yo ya lo que temo es por mi silla". Por su parte Miki Nadal le pide que no grite mucho porque es "hora de la siesta". Puedes ver los momentazos y los consejos de Dani Mateo a la novata Forner en el vídeo principal de esta noticia.