Susi Caramelo visita el plató de Zapeando para hablar de su paso por 'Tu cara me suena', donde está protagonizando las imitaciones más divertidas de la edición. Pero a uno de los zapeadores no acaba de caerle del todo bien y le lanza este 'dardo': "Decías que venías aquí para que te humillasen. Pero lo cierto es que no nos necesitas a nosotros para que te humillen", dice Miki Nadal.

"Pero bueno, ¿y este ensañamiento?", pregunta la humorista. "Esta mujer me cae muy mal", asegura a sus compañeros de Zapeando, porque "las personas que son graciosas, rápidas, divertidas e ingeniosas me caen mal todas", bromea.

Y, es que, piensa que le "van a quitar el sitio": "Yo estoy muy a gusto agarrado aquí.". "No conviene", sentencia Dani Mateo provocando las risas de Miki Nadal y Susi Caramelo.