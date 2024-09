Un productor musical, Álex Ferrer, ha decidido utilizar la Inteligencia Artificial para transformar canciones muy populares en los estilos de moda en otra época. El joven, por ejemplo, ha convertido 'El baile del gorila', de Melody, en un tema salido de los años 40. "El resultado os va a volar la cabeza", adelanta Quique Peinado.

Otra de las transformaciones que ha hecho tiene como protagonista a Rosalía y su canción 'Malamente'. En esta ocasión, ha decidido convertir el tema en una canción tecno-pop de los años 80 como si de un tema de Mecano u Olé-Olé. "Me encanta", afirma Cristina Pedroche, "no me digáis que esto no lo habría cantado Vicky Larraz o Ana Torroja".

Pero estas transformaciones no solo funcionan con canciones actuales. La IA también puede modificar canciones más antiguas adaptándolas al estilo que está de moda hoy en día. En este caso, Ferrer se anima con 'Pena, penita, pena' de Lola Flores, que convierte en una canción que podría sonar en cualquier discoteca en nuestros días. "Me compraba el disco mañana mismo", afirma Isabel Forner.