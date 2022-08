Lorena Castell presenta en el plató de Zapeando a 'Inés, La Maga', "una experta en jugar con nuestros sentidos". "Me he enterado de que en redacción me llamáis, 'La maga maja'", confiesa Inés nada más entrar en plató. Inés explica que el 3 de septiembre empieza la sexta temporada de su espectáculo en Madrid.

"Es un espectáculo muy especial porque es solo para 30 espectadores que verán la magia muy cerca con elementos cotidianos", destaca la maga, que detalla que este espectáculo, además, "es de cerca". "Lo que me gusta es que todo el mundo participa, uso bolígrafos, corchos...", declara la maga, que explica que no le dejan entrar en casinos porque una vez la pillaron con una baraja marcada. Además, realiza una demostración en pleno directo en plató.