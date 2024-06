La zapeadora, Graciela Álvarez, ha preguntado a sus compañeros qué ha sido lo más extraño que se han llegado a encontrar en un baño público. Ella solo tiene experiencia de festivales. Es por eso que ha puesto como ejemplo lo que le pasó a un turista en Tailandia.

Cámara en mano, el turista se acercó a unos baños tailandeses que, por su aspecto, no parecían estar del todo limpios. No obstante, no fue la falta de limpieza lo que llamó la atención a esta persona, lo importante era lo que había dentro. Nada más y nada menos que un lagarto gigante digno de 'Parque Jurásico', apunta la zapeadora.

Además, añade que "en ese caso, sí que está justificado irse al baño del bar". Pues, ¿quién va a hacer sus necesidades con un reptil mirando? Por otro lado, los zapeadores comentaron que lo más extraño que se han encontrado en unos baños públicos va desde una pieza de lego hasta un candado.