El colaborador explicó los 'one hit wonder' son en su mayoría artistas o grupos que alcanzan el éxito masivo con una sola canción, siendo reconocidos principalmente por ese único hito en su carrera.

"Un buen ejemplo de 'one hit wonder' es el grupo Europe y su canción 'The Final Countdown'", reveló De la Torre. Según él, la mayoría de la gente solo reconoce esta canción del grupo, a pesar de que han tenido otros trabajos.

El experto en música compartió la curiosa historia detrás de cómo surgió esta icónica canción. Según De la Torre, el teclista de Europe prestó un teclado que no utilizaba al cantante Joey Tempest. La intención inicial de Tempest era crear una melodía para los inicios de los conciertos, pero de manera sorprendente, surgió la épica introducción de 'The Final Countdown'.

"Inicialmente, la canción solo consistía en seis minutos de música instrumental", explicó De la Torre. Sin embargo, conforme ganaba popularidad y se hacía conocida internacionalmente, decidieron agregarle letras.