David Bowie, Dire Straits, Elton John, Paul McCartney, Madonna, Paul Young, Queen, The Who y U2, Bob Dylan, Bryan Adams, Eric Clapton, Tina Turner, Led Zeppelin, Mick Jagger. La lista de estrellas del rock que hace 37 años, el 13 de julio de 1985, se dieron cita en el megaconcierto benéfico Live Aid es extensa, tanto como su legado.

Esta histórica cita es la culpable de que casi cuatro décadas después tengamos un Día Mundial del Rock, que se celebra cada 13 de julio, en honor a los mejores rockeros de todos los tiempos.

Aunque la tarea no es sencilla, laSexta se ha propuesto aunar en una 'playlist' algunas de las mejores canciones para celebrar un día como este. Incluye temas que se han ganado un puesto en esta lista por su popularidad y trascendencia.

Desde Bon Jovi y su 'Livin' On A Prayer' o Aerosmith con 'I Don't Want to Miss a Thing' hasta producción nacional de la mano de Héroes del SIlencio y 'Entre dos tierras' o Extremoduro con la mítica 'La verdeda de la puerta de atrás'.

En la previsualización de la lista se ven solo las primeras... pero hay muchas más, solo tienes que darle al 'play' y disfrutar.