Los robots cada vez tienden a parecerse más a los humanos, así como en sus posturas y movimientos, tal y como se observa en el nuevo modelo de robot humanoide presentado por la empresa Boston Dynamics.

Aunque las personas también somos capaces de imitarlos a ellos. Es el caso de Maykon Alves, un bailarín brasileño, capaz de replicar a la perfección a un autómata. El experto en hip hop y freestyle lo demuestra con un baile repleto de movimientos que bien podrían hacernos confundirle con un androide.

"Me he quedado loquísima", expresa MaríaGómez al verle, y asegura que "no lo supera ni un robot". Puedes verlo en el vídeo principal de la noticia.